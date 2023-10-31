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Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о восстановлении Да Косты и Эберта

Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о восстановлении Да Косты и Эберта
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Куньлунем» (3:0) рассказал о восстановлении нападающего Стефана Да Косты и защитника Ника Эберта.

«Возвращение Да Косты? Идут обследования, надо понять, что у него там. Мы бы хотели, чтобы он поскорее вернулся, по-другому бы играли, команде нужен такой лидер. Эберт занимался по индивидуальному графику, восстанавливался. Сейчас была первая тренировка с неигровым составом. Потом будем смотреть по его самочувствию, нужно время человеку. Ступенька за ступенькой форму наберёт, если всё будет нормально по здоровью», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Эберт в текущем сезоне не провёл ни одной игры, Да Коста принял участие в 21 встрече, где забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.

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