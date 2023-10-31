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Тренер «Салавата» прокомментировал рекомендацию НХЛ носить защиту шеи для игроков

Тренер «Салавата» прокомментировал рекомендацию НХЛ носить защиту шеи для игроков
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Амуром» (4:1) прокомментировал идею носить защиту шеи после трагического случая в чемпионате Англии.

«В НХЛ рекомендовали носить защиту шеи после смерти экс-игрока «Питтсбурга», есть ли такие рекомендации в «Салавате»? Таких рекомендаций нет, но эта тенденция становится опасной. Нам и лиге надо подумать о том, как обезопасить игроков. Помню эпизод с Рихардом Зедником. Тогда он успел перехватить горло и доехать до скамейки. Тогда доктора сказали, что то, что он сразу поехал на скамейку, спасло его», — передаёт слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Ранее комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн связался с исполнительным директором NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолшем и «настоятельно рекомендовал» игрокам использовать защиту шеи.

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