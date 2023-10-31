Форвард «Динамо» Гусев стал 11-м игроком в истории КХЛ, достигшим рубежа в 200 шайб

В эти минуты в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второй двадцатиминутки форвард «Динамо» Никита Гусев с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила забросил третью шайбу гостей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Гусев стал 11-м игроком в истории лиги, достигшим рубежа в 200 заброшенных шайб.

Лучшие снайперы в истории КХЛ:

1. Сергей Мозякин – 419.

2. Найджел Доус – 293.

3. Данис Зарипов – 292.

4. Вадим Шипачёв – 284.

5. Александр Радулов – 236.

6. Михаил Варнаков – 218.

7. Сергей Широков – 214.

8. Роман Старченко – 210.

9. Сергей Плотников – 208.

10. Джефф Плэтт – 202.

11. Никита Гусев – 200.