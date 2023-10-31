Форвард «Динамо» Гусев стал 11-м игроком в истории КХЛ, достигшим рубежа в 200 шайб

В эти минуты в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
В середине второй двадцатиминутки форвард «Динамо» Никита Гусев с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила забросил третью шайбу гостей в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Гусев стал 11-м игроком в истории лиги, достигшим рубежа в 200 заброшенных шайб.
Лучшие снайперы в истории КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 419.
2. Найджел Доус – 293.
3. Данис Зарипов – 292.
4. Вадим Шипачёв – 284.
5. Александр Радулов – 236.
6. Михаил Варнаков – 218.
7. Сергей Широков – 214.
8. Роман Старченко – 210.
9. Сергей Плотников – 208.
10. Джефф Плэтт – 202.
11. Никита Гусев – 200.
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