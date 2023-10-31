Мамбеталиев: «Барыс» играет в такой же хоккей, как в Канаде и Америке

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3), которое стало для казахстанского клуба четвёртым подряд.

«Игра была хорошая. Забили первыми, второй период неважно начали. Две ошибки — два гола. Свои голы нужно забивать, не забили, тут же пропустили. Третий гол такой: вроде всё перекрыли, хорошо подправил нападающий соперника. Забили второй гол, вроде оживились, поменяли вратаря, но не смогли забить третий.

Выбор Эдди Паскуале на сегодняшнюю игру обоснован тем, что он играл в «Металлурге»? Нет, у нас есть тренер по вратарям, он с ними разговаривает. Кто находится в наилучшем состоянии, тот выходит на лёд.

Почему второй период начали так неважно? Не знаю, может, где-то зажались. Потом друг друга взбодрили на лавочке, начали играть в наш хоккей, который мы от них просим.

Насколько команда приняла требования и тактический рисунок? Есть где-то перестроения в обороне, атаке. Хотим видеть хороший, яркий хоккей с обилием голов. Где-то у молодёжи не хватает опыта, но со временем всё придёт, мы работаем. За короткое время мало что можно перестроить. Больше половины команды проходили через меня в «Номаде», легионеры тоже меня поняли. В такой же хоккей играем, как в Канаде и Америке. Хорошее удержание шайбы идёт при выходе из зоны, чтобы дорожили шайбой. Именно больше игры с шайбой, а не беготни за ней. Тогда появляются моменты и игра становится более интересной.

Давит ли приставка «исполняющий обязанности»? Это на меня вообще не давит. У меня не тот возраст. Я много поработал и главным тренером, и вторым, и в сборной. Мне без разницы «и. о.» стоит или «главный тренер». Моя задача — чтобы ребята допускали поменьше ошибок, забивали голы и играли на победу.

Легионеры в команде играют вместе, показалось, или Понтус Оберг перестал выходить в конце? Нет, не показалось. Мы его перевели в другой состав. Он более игровой нападающий. Посмотрели, что ему не от кого оттолкнуться, поэтому переставили к тем ребятам, которые будут доставлять ему шайбу», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.