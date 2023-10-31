«Ак Барс» в упорном матче одержал волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Никиты Лямкина открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Андрея Чивилёва и Михаила Пашнина восстановил равенство в счёте. За 10 секунд до конца периода Василий Глотов с передач Михаила Пашнина и Борны Рендулича вывел армейцев вперёд.
На седьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова вновь вывел гостей вперёд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк (Лукоянов, Лямкин) – 03:04 (5x5) 1:1 Грицюк (Чивилёв, Пашнин) – 10:49 (5x5) 2:1 Глотов (Пашнин, Рендулич) – 19:50 (5x5) 2:2 Яшкин – 26:02 (5x5) 2:3 Кагарлицкий (Войнов, Свечников) – 30:46 (5x4)
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