«Ак Барс» в упорном матче одержал волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Никита Дыняк с передач Артёма Лукоянова и Никиты Лямкина открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Андрея Чивилёва и Михаила Пашнина восстановил равенство в счёте. За 10 секунд до конца периода Василий Глотов с передач Михаила Пашнина и Борны Рендулича вывел армейцев вперёд.

На седьмой минуте второго периода Дмитрий Яшкин сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова вновь вывел гостей вперёд.