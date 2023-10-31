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Московское «Динамо» одержало вторую победу за два дня над «Сочи» в гостях

Московское «Динамо» одержало вторую победу за два дня над «Сочи» в гостях
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В Сочи завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На шестой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла открыл счёт в игре. На седьмой минуте Джереми Бракко с передачи Глеба Корягина восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского вывел бело-голубых вперёд.

На восьмой минуте второго периода Марат Хуснутдинов с передач Данилы Галенюка и Матвея Мичкова сделал счёт 2:2. Через две минуты Никита Гусев с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила в третий раз вывел гостей вперёд.

В середине третьей двадцатиминутки Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла сделал счёт 4:2. В конце матча Дмитрий Рашевский с передачи Павла Кудрявцева установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл) – 05:21 (5x5)     1:1 Бракко (Корягин) – 06:41 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Прибыльский) – 13:45 (5x5)     2:2 Хуснутдинов (Галенюк, Мичков) – 27:31 (5x3)     2:3 Гусев (О'Делл, Уил) – 29:46 (5x4)     2:4 Уил (Гусев, Менелл) – 50:01 (5x4)     2:5 Рашевский (Кудрявцев) – 59:13 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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