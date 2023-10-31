Московское «Динамо» одержало вторую победу за два дня над «Сочи» в гостях

В Сочи завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На шестой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла открыл счёт в игре. На седьмой минуте Джереми Бракко с передачи Глеба Корягина восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского вывел бело-голубых вперёд.
На восьмой минуте второго периода Марат Хуснутдинов с передач Данилы Галенюка и Матвея Мичкова сделал счёт 2:2. Через две минуты Никита Гусев с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила в третий раз вывел гостей вперёд.
В середине третьей двадцатиминутки Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла сделал счёт 4:2. В конце матча Дмитрий Рашевский с передачи Павла Кудрявцева установил окончательный счёт.
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- 31 октября 2023
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