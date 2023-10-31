Нападающий «Амура»: при Хартли в «Авангарде» иногда не хотелось приходить на арену

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о совместной работе с тренером Бобом Хартли в «Авангарде».

«Я немного поменял свою манеру игры. Он говорил, что я много играю в углах и за воротами, где от меня не исходит опасности, что я могу быть полезен перед воротами. Мы очень много работали над игрой перед воротами с ним и его видеотренером. Выходили на тренировки, снимали всё на видео, а потом смотрели все материалы после занятий, чтобы разобрать, что нужно подтянуть. До сих пор смотрю эти видео. Кроме того, я стараюсь учиться этому компоненту у других игроков из КХЛ и НХЛ. Каждый день что-то смотрю и изучаю, а также работаю над этим навыком после тренировок, чтобы он всегда оставался в мышечной памяти.

Николай Прохоркин вот недавно назвал Хартли вампиром, а какие у меня остались воспоминания о Бобе? Я читал Колино интервью. Мы с ним в один момент играли в «Авангарде». Коля за словом в карман не полезет, я же скажу немного по-другому. Хартли – очень дотошный до своей работы, для него не бывает мелочей. Когда он что-то говорит тебе каждый день по часу-полтора, до и после тренировок, он психологически высасывает тебя. Ты выходишь из дворца, будучи полностью опустошённым.

Если ты играешь, это чуть легче переносится. Но я не играл месяцами. Бывало, что я в такую психологическую яму впадал, из которой мне было очень тяжело выбираться. Я мог это сделать только за счёт тренировок. Боб говорил мне: «Терпи, работай, заслужи своё место». Сегодня ты можешь быть для него хорошим игроком, а завтра – уже нет. С точки зрения знаний о хоккее я приобрёл у Боба бесценный опыт. Но как человек он достаточно тяжёлый. Я при нём очень мало играл, мне было тяжело с этим справиться. Бывало такое, что просто не хотелось приходить на арену, потому что понимал, что Хартли опять будет высасывать энергию, рыться в моей голове и доказывать, что я плохой. У него такой подход.

Прохоркин сказал, что в плей-офф ты становишься для него лучшим другом. Так и было. Когда начались матчи на вылет, даже к тем, кто не играл, он более лояльно относился. Но если ты попадал в состав, Боб очень много требовал от тебя.

Насколько такой подход является рабочим? Скажу так: статистика – вещь упрямая. Мне нечего тут сказать. Хартли выиграл всё. Что бы я ни сказал, это будет неактуально. Человек выиграл в каждой лиге, в которой он тренировал. Хартли является одним из самых требовательных и титулованных тренеров», — сказал Шевченко в интервью Allhockey.