КХЛ оштрафовала «Торпедо» после высказываний главного тренера Игоря Ларионова о судействе

Континентальная хоккейная лига оштрафовала хоккейный клуб «Торпедо» после высказываний главного тренера команды Игоря Ларионова о судействе в игре с «Сибирью» (4:5 Б) 18 октября 2023 года. Напомним, после встречи на пресс-конференции специалист заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

«Хоккейный клуб «Торпедо» после высказываний главного тренера Игоря Ларионова был оштрафован за нарушение подпункта 1.24 пункта 1 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ за неисполнение обязанности не допускать со стороны хоккеистов, тренеров и иных официальных лиц клуба публичных обсуждений, высказываний или комментариев относительно судейства.

Нормы, прописанные в регламенте, обязательны для всех участников чемпионата КХЛ, и их несоблюдение автоматически влечёт за собой предусмотренные санкции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе КХЛ.