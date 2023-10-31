Кудашов: «Динамо» сыграло грамотно, а в конце матча включило режим энергосбережения

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог встречи с ХК «Сочи» (5:2).

«Игра сегодня получилась намного сложнее и тяжелее, нежели вчерашняя. В плане движения команда соперника играла более быстро и агрессивно, с чем мы не всегда справлялись, но в нужный момент сыграли правильно – где надо отоборонялись, где надо поатаковали и забили нужные голы. Грамотно сыграли, а в конце немного включили режим энергосбережения и довели игру до логического завершения.

Выделять можно многих – и вратаря, и наша оборона сыграла очень надёжно, да и нападающие сыграли остро и интересно. Были у нас сегодня и 200 шайб у Гусева, и два раза по 100 очков – у О’Делла и Рашевского. Поэтому их сегодня тоже поздравляем. Выиграв две сложные игры, мы очень довольны и едем домой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.