Кудашов: меня поддержали журналисты? Значит, мы на правильном пути. Это хорошее дело

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ХК «Сочи» (5:2) рассказал о реакции на его обращение накануне, в котором он высказался по поводу празднования гола Ильи Каблукова в его 1000-м матче.

«Видел ли я, что моё вчерашнее обращение запало журналистам в душу? Не видел, но знаю, что эта тема, наверное, была бы интересна. Я не знаю, как отреагировали, потому что особо далеко не лазаю, а то с ума сойдёшь, если будешь читать всё, что происходит. Не знаю, что было, но надеюсь, что там было позитивно? Да, или я ошибаюсь? Меня поддержали? Ну, значит, мы на правильном пути. Это хорошее дело. Мы к этому опять вернёмся, потому что сейчас один рекорд, потом – другой. Мне кажется, что это здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.