Кокорев — о поражении от «Динамо»: если будем так играть, то всё будет нормально

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о поражении от московского «Динамо» (2:5).

«Начали игру неважно. В первом периоде первые 10 минут как-то очень робко выглядели, потом, собственно говоря, начали играть в наш хоккей. Начало что-то получаться, гол забили, и в принципе считаю, что команда сегодня старалась и сражалась. Да, проиграли по счёту, но моменты у нас были хорошие, просто не реализовали их. А так, если будем так играть, то всё будет нормально.

Добавили в сравнении со вчерашней игрой? Самое главное, что ребята нас услышали, и сами понимают, что если мы будем играть по заданию и будем показывать тот хоккей, с которым мы побеждаем, то тогда всё будет получаться. Повторюсь, что сегодня было много моментов, но подвела реализация. Но я наоборот считаю, что это будет в плюс к нашей следующей игре. К тому, что если мы с таким настроем будем выходить, то всё у нас будет хорошо. Дай бог, чтобы у нас всё получалось дальше.

Адаптация Бракко и Хуснутдинова завершена? Джереми ещё вливается. Марат уже вошёл в свою струю, а вот Бракко ещё нужно немного времени», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.