Хоккеисты устроили драку, Ice Girl показывала сердечко. Фото победы «Спартака»

В Москве завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

На четвёртой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Шейна Принса удвоил преимущество хозяев.

В середине второй двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Павла Порядина оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 17-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Лукаша Клока и Наиля Якупова размочил счёт в игре. Спустя минуту Максим Цыплаков забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В начале третьего периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Михала Чайковски оформил хет-трик, сделав счёт крупным. На 10-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Ивана Морозова и Николая Голдобина довёл счёт до разгромного.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.