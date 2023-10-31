Куляш: СКА показал, что набирает ход, петербуржцы играют мощно

Бывший игрок сборной России и клубов КХЛ Денис Куляш прокомментировал исход матча СКА и «Ак Барса» (2:3).

«СКА и «Ак Барс» лишились лидеров, но всё равно показали очень качественный хоккей. У казанцев не сыграли ветераны Шипачёв и Радулов, а у хозяев в и так обширный лазарет добавились Воробьёв и Серебряков.

Но сама игра удалась – первый период вообще был одним из лучших в исполнении СКА. Петербуржцы создали очень много моментов, причём не только на стартовом отрезке, а казанцы брали реализацией. «Ак Барс» к своим шансам отнёсся очень бережно, чего хочется пожелать и армейцам. Думаю, сегодня им должно быть особенно обидно – если ты весь матч проводишь в атаке, несколько раз попадаешь в штанги, сам понимаешь, что заслуживаешь очки, то оказываться в статусе уступившего неприятно. Но в целом СКА показал, что набирает ход, сегодня петербуржцы выступили очень мощно», — сказал Куляш «Чемпионату».