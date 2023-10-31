Билялетдинов: «Ак Барсу» было важно сыграть и победить именно в таком составе

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над СКА (3:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Интересная была игра, напряжённая. Обе команды играли с большой отдачей и большим желанием. Не всё у нашей команды получалось, но ребята старались, я только благодарен за это.

Насколько было важно забить первыми в таком матче? Первыми всегда важно забивать, всё-таки хорошо, когда есть преимущество. Но здесь обе команды играли на результат – одной шайбы до победы мало. Нам забивали, мы забивали. Но первая шайба всегда важная.

В первом периоде СКА очень плотно закрывал в зоне, почему не удавалось выводить шайбу? Потому что плотно закрывали нас в зоне. Они достаточно активно и агрессивно играли, создавали нам сложности. Нам нужно было какое-то время, чтобы адаптироваться. Хотя мы готовились и понимали, как СКА играет, особенно в атаке. Нужно отдать должное сопернику.

Сегодня в составе не было лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва, за счёт чего удалось сыграть так грамотно без них? Спасибо, мне нравится, что вы говорите «грамотно». Конечно, для нас это большая потеря – два игрока, которые ведут команду, делают результат. Но нам очень важно было сыграть сегодня именно в этом составе, потому что ребята должны были вытащить из себя и сделать всё, чтобы достойно сыграть и выиграть матч. Команда готовилась, мы рады, что ребята смогли вот так сработать.

На утренней раскатке что-то эмоционально объяснял Никите Дыняку, в итоге он достаточно быстро забил в игре? Я готов с каждым так разговаривать, лишь бы забивали. На самом деле мы другую ситуацию обсуждали, это рабочие моменты, которые всегда есть.

Александр Радулов выходил на раскатку, но потом ушёл с неё? Он мог играть и был готов играть, но просто мы не считали, что сегодня это целесообразно. Лучше дать ему долечиться до конца, чтобы был полноценным игроком в следующих играх. Можно говорить, что он и Шипачёв сыграют следующий матч? Пока не могу сказать.

Сегодняшняя победа – это победа имени Тимура Билялова? Я считаю, это победа всей команды – вся команда сегодня билась, ребята самоотверженно играли, бросались под шайбу. Безусловно, и Тимур здорово играл, но я должен отметить всех», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».