Нападающий «Ак Барса» Лукоянов: обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге — это престижно

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о победе над СКА (3:2) в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

«Главное – два очка и победа. Есть моменты, которые не получались сегодня. Не совсем хорошая игра с нашей стороны, но мы довольны победой. Обыграть топ-клуб в Санкт-Петербурге – это престижно. Это добавит нам эмоций перед следующей игрой, ребята ещё больше будут верить в себя. Будем хорошо спать после победы.

За счёт чего удалось взломать оборону СКА? Были моменты, в которых мы забросили две шайбы с пятачка. Трудовые голы, которые нам помогли. Главное, что мы не бросили играть после второй пропущенной шайбы и выравняли матч. Забили, вышли вперёд и просто играли по счёту. Мы понимали, что они играют дома, будут нагнетать, а нам надо играть попроще. Через бортик, на результат и победу.

У команды было сразу несколько удалений в третьем периоде? Эмоции. Все ошибаются. Удаление – не приговор, у нас хорошая бригада меньшинства. Мы разбираем соперников. Не надо ругать того, кто удалился. Мы можем помочь ему исправить эту ошибку. Сегодня сделали всё, чтобы нам не забили», — цитирует Лукоянова сайт «Ак Барса».