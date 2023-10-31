«Экономить силы было нельзя». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о 6:1 с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал разгромную победу над «Нефтехимиком» (6:1).

«После выезда попросили ребят немножко отвлечься от хоккея. Побыть с семьями, восстановиться. Два дня неплохо потренировались. В начале игры было видно, что немного потеряли ритм и плотность, но потом всё вернулось. Мы поблагодарили ребят за то, что они отнеслись с пониманием к игре. Мы просили их, чтобы они сыграли все 60 минут на полную, независимо от результата. Экономить силы было нельзя — когда расслабляешься, могут быть микротравмы и прочие неприятности.

А к матчу с ЦСКА мы и так будем готовиться и настраиваться. Мы понимаем, что это дерби, настрой будет соответствующий», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.