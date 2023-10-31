Андрей Разин прокомментировал назначение Мозякина в тренерский штаб «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Барысом» (3:2) прокомментировал назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб магнитогорского клуба.

«Это была инициатива Алексея Валерьевича Жлоба, но – Сергея Валерьевича Мозякина, будучи тренером в Череповце, я, когда он ушёл из хоккея и находился в Ярославле, звонил ему и предлагал, чтобы я пошёл к руководству и рекомендовал его кандидатуру как генерального менеджера. К счастью, он тогда отказался. Поэтому я рад, что он принял предложение. Мы общались, я спрашивал у него, хочет ли он работать тренером, но на тот момент он не испытывал такого желания. Я, если честно, немного удивлён, что он именно сейчас, в такое тяжёлое время, вошёл в наш тренерский штаб. Что касается разделения обязанностей – то всё как обычно. Ярослав Васильевич с Евгением Леонидовичем как-то же делят меньшинство, общаются, разговаривают. Так и здесь. Человек пришёл со свежим взглядом, может, что-то новенькое, нестандартное даст. Когда сверху смотришь хоккей, то видишь его совершенно иначе. И Сергей Валерьевич после игры признался, что первый период для него пролетел совсем быстро, не понял, где находится. Сейчас он в наш ритм работы войдёт, поймёт, что к чему. Я знаю, что Юрий Викторович ему в этом плане поможет. Хоккейные люди быстро впишутся в наш коллектив.

То, что он без тренерского опыта – меня не волнует. Когда-то с чего-то надо начинать. И повторюсь – хоккейный человек, который был внутри игры – ему легко влиться. У нас хороший тренерский штаб. Моя задача, главного тренера – сплотить всех, чтобы мы плыли в одном направлении. Да, бывают споры, жёсткие, мнения расходятся, но в этом и состоит суть работы, что, может у кого-то какая-то мысль по поводу тактики, выбора состава на игру, может отличаться. Я только за то, чтобы голов в штабе у нас было больше», — цитирует Разина пресс-служба «Металлурга».