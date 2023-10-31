Голдобин: немного расстроился, что не засчитали мой четвёртый гол

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин после победы над «Нефтехимиком» (6:1) рассказал про свой хет-трик в матче.

«Немного расстроился, что не засчитали мой четвёртый гол. Было бы прикольно оформить покер, но и хет-трик тоже здорово. Я очень рад этому. Но жаль и обидно, что покер отобрали. Что уж поделать — сам залез в офсайд.

Что касается того факта, что я повторил свой личный рекорд по очкам за сезон, то меня радует результат, но я не намерен останавливаться. Наша тройка очень голодная до голов. Хотим и дальше радовать себя, команду и болельщиков. Конечно, приятно, что люди считают, что я могу дойти до сотни очков за сезон, но этого очень трудно добиться», — приводит слова Голдобина «РИА Новости Спорт».

Голдобин установил личный рекорд по голам в сезоне. В текущей регулярке на его счету 20 шайб. Предыдущее лучшее достижение было установлено в сезоне-2022/2023 – 19 шайб.

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