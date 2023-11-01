Нападающий Сэм Ганье в третий раз за карьеру подписал контракт с «Эдмонтоном»

34-летний нападающий Сэм Ганье подписал с «Эдмонтоном» двусторонний контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. Зарплата на уровне НХЛ – $ 775 тыс.

Форвард пришёл в «Эдмонтон» в третий раз за карьеру. Канадский клуб задрафтовал Ганье под общим шестым номером в 2007 году. Хоккеист выступал за команду с 2007 по 2014 годы. В 2012 году он установил рекорд НХЛ в XXI веке по числу очков за матч – 8 (4+4) в игре с «Чикаго». Затем игрок вернулся в клуб по ходу сезона-2018/19 и вновь покинул его на дедлайне в 2020 году.

В прошлом сезоне Ганье выступал за «Виннипег». В 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 14 (8+6) очков. В общей сложности нападающий провёл 1015 игр в лиге, записав в актив 519 (192+327) очков.