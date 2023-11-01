Хьюз стал вторым после Макара действующим защитником НХЛ по скорости набора 250 очков

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Нэшвиллом» (5:2). Эти очки позволили Хьюзу добраться до отметки в 252 (29+223) набранных результативных баллов в карьере НХЛ. На это защитнику потребовалось 292 матча.

Хьюз стал 12-м защитником в истории НХЛ по скорости достижения 250 очков в лиге. Кроме того Куинн стал лишь вторым действующим защитником НХЛ, кому удалось набрать 250 очков менее чем за 300 матчей. По этому показателю Хьюз уступает лишь защитнику «Колорадо» Кейлу Макару, который набрал 250 очков в своей 241-й игре в НХЛ.

За «Ванкувер» отметка в 250 очков быстрее покорялась лишь четырём хоккеистам: Павлу Буре (207 матчей), Элиасу Петтерссону (270 матчей), Патрику Сандстрёму (271 матч) и Томасу Градину (288 матчей).