Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи прокомментировал свой обмен из минского «Динамо» после восьми матчей.

«Трактор» интересовался мной ещё летом, клуб очень хотел видеть меня у себя, я был готов к переходу, но появилось предложение от Минска, где в команде было много ребят-легионеров, которых я знаю, ведь на «Динамо» не распространяется лимит, что делало для меня переход проще в плане адаптации. В конце концов, я был готов выкладываться и мне нужна была возможность заявить о себе, в «Динамо» я её не получил. Переход в «Трактор», где играет больше ребят из России — новый интересный опыт, которому я очень рад», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: