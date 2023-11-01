Спортивный директор «Лады» Якубов прокомментировал лидерство команды на Востоке КХЛ

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов прокомментировал лидерство тольяттинской команды на Востоке КХЛ.

«Что помогло «Ладе» выйти на первое место в таблице? В первую очередь, такое достижение — результат честного труда наших игроков. Конечно, где-то не обошлось без удачи, но команда старается, и это самое главное. Игроки обещали «пошуметь» перед началом сезона, и они это делают. Договаривались с ними, что каждый будет стараться, максимально выполнять установки. Каждый из них внёс свой вклад в текущий результат. Строить команду с нуля было тяжело, проведён очень тяжёлый труд. Этим трудом наша команда заработала себе право лидировать в таблице», – сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.