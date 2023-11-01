Боуи — о чемпионском «Вашингтоне»: это была команда братьев

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал о великолепной атмосфере в раздевалке «Вашингтона». Игрок обороны в составе «Кэпиталз» в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

«Атмосфера в раздевалке была отличной, каждый игрок выкладывался по полной. Джей Бигл играл в четвёртом звене, но он выигрывал каждое вбрасывание, пахал в меньшинстве — выполнял свою роль по максимуму, Брэйден Холтби — один из лучших вратарей, с которыми я играл, Ови — один из лучших в мире вообще. У нас был дух товарищества, это была команда братьев. Мы всегда могли положиться друг на друга, были друзьями, и это стало одним из тех факторов, что помог нам выиграть Кубок Стэнли», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: