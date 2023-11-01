Экс-игрок сборной Канады рассказал, как тренер успокоил команду в финале МЧМ против России

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал, что говорил тренер в раздевалке молодёжной сборной Канады в финале МЧМ-2015 со сборной России. Тот матч закончился победой канадской сборной со счётом 5:4.

«Помните ли финал МЧМ против России, где наша сборная забила три гола после 5:1? Конечно, это одна из главных особенностей российского хоккея — они никогда не сдаются, всегда в игре. Этот момент был настоящим вызовом для нас. После этих шайб мы успокоились в перерыве, за нашей спиной были фанаты. В третьем периоде мы сыграли по счёту, засушили игру, не давали сопернику много создавать.

С нами тогда работал франкоязычный тренер (Бенуа-Оливье Гру — прим. «Чемпионата»). Тогда в перерыве он просто сказал нам: «Tic-Tac-Toe». Эти же слова он повторял с самого начала тренировочного лагеря — и вот представьте, что в раздевалке мы сидим, вцепившись в клюшки, и он заходит и снова повторяет эти слова. Мы немного посмеялись, но это напомнило нам, почему мы находимся здесь, и ради чего это делаем. Это позволило нам остаться спокойными и довести игру до победы. Гру был очень спокоен, если бы этого не было, то мы бы тоже нервничали сильнее», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: