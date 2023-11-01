Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не думаю о рекордах, просто живу одним днём». Голдобин — о своей результативности в КХЛ

«Не думаю о рекордах, просто живу одним днём». Голдобин — о своей результативности в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о своей результативности в текущем сезоне КХЛ. В матче с «Нефтехимиком» (6:1) форвард отметился хет-триком и установил личный рекорд по голам в сезоне.

«Когда начинаю задумываться, то кажется, что меньше очков получается. Так что я просто живу одним днём. Сегодня хорошо сыграли. Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки. Я не думаю ни о каких рекордах. Просто кайфово забивать и отдавать пасы. В этом состоит хоккей — чтобы болельщики были счастливы», — цитирует Голдобина Legalbet.

Также Голдобин набрал 39-е (20+19) очко в 25-м матче сезона и повторил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В сезоне-2021/2022 в составе «Металлурга» Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 играх.

Материалы по теме
Форвард «Спартака» Голдобин установил личный рекорд по голам в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android