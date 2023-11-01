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Даллман назвал условие, при котором он может стать тренером в «Барысе»

Даллман назвал условие, при котором он может стать тренером в «Барысе»
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Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, что его зовут работать в тренерском штабе «Барыса».

«Они же хотели сделать меня тренером, писали мне, когда уволили своего тренера, приглашали на его место. Поехал бы туда тренировать? Не знаю. Мы в мае с сыном туда ездили на церемонию КХЛ, и я встречался с владельцем клуба. И он дал понять, что хотел бы, чтобы я помогал тренировать команду, а также помогал вывести молодёжный хоккей на североамериканский уровень. Но у меня жена уже какое-то время болеет, поэтому мне и пришлось завершить карьеру. И чтобы куда-то ехать, нам нужен там доктор. Мы всё ещё общаемся, они хотят меня в тренеры. Но я начну это обдумывать, только если все факторы идеально сойдутся», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.

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