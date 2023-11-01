Даллман: показал Вею сумку с деньгами, он сказал — мужик, осторожнее, как бы не ограбили!

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как получал зарплату в одном из клубов лиги наличными деньгами и покупал квартиру.

«В Казахстане нам открывали счёт в местном банке и туда переводили. Напрямую в американский банк переводить было нельзя. Знаю, что в «Витязе» многим платили в конвертах. Я там квартиру покупал, а деньги не перевести, чек не выписать. Так что пришлось снять $ 500 тысяч и передать их риэлтору наличкой. Я Линдену Вею показал эту сумку с деньгами, он сказал – мужик, будь осторожнее! Как бы эти чёртовы казахстанцы тебя не ограбили! Так что да, думаю, во многих командах платили наличкой в конвертах», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.