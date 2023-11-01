Даллман — о Мозякине: зачем куда-то ехать, если в Магнитогорске он получал $ 7–8 млн

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets назвал игроков в России, которые его больше всего впечатлили.

«Панарин. Ему было 18, когда он играл за «Витязь». Потом перешёл в СКА, мы вместе играли. И он обыгрывал любого. Такой талантище! И в Северной Америке о нём никто не слышал, пока он не приехал! А в КХЛ он был очень хорош, хотя тогда он был ещё щупленьким, это сейчас стал мощнее.

Многих можно назвать. Кирилл Кольцов, защитник. Он вполне мог бы успешно выступать в Северной Америке. Никогда не видел парня, который мог бы так легко и свободно играть в атаке. Он подкидки делал через головы прямо на крюк! Многие могли бы играть в Америке, но так и не приехали сюда. Сергей Мозякин, он же не играл в Америке?

В «Металлурге» было классное звено. Зарипов, Мозякин и Коварж. Так что многих можно назвать, и я удивлён, что они не уехали в Северную Америку. У нас в Казахстане тоже был такой, Роман Старченко, он до сих пор играет. Мы с Антроповым постоянно пытались его уговорить поехать в Америку. У него нереальная скорость, мощный бросок, отличные руки, ноги шириной с дерево. А он просто не хотел уезжать, говорил, что ему комфортно в Казахстане. Он зарабатывает неплохие деньги, потому что всегда хорошо играл, набирал по 30 очков, и его там любили. С Мозякиным то же самое. Зачем ему куда-то ехать, если в Магнитогорске он получал по $ 7-8 млн? И таких ребят много», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.