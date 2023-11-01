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Даллман — о СКА в локаут: тусили каждый вечер, но всем было по барабану

Даллман — о СКА в локаут: тусили каждый вечер, но всем было по барабану
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Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал о жизни в Санкт-Петербурге и игре в СКА.

«В Санкт-Петербурге очень много англоговорящих, потому что рядом Финляндия. И там своя атмосфера, зимой солнце выходит только на пару часов, а летом оно вообще не заходит, это фантастика. Всё пропитано историей, много музеев, архитектура потрясающая. Клубы, рестораны, в общем, там было круто. Если побываете в этом городе, точно влюбитесь в него. Красивые женщины, куча денег, потрясающий город для игры. В Москве, Петербурге, даже в Казахстане так разбрасываются деньгами!

Ковальчук там был рок-звездой? Да, куда бы ни пошёл. В локаут у нас был Бобровский, Тарасенко, Панарин, Ковальчук, Калинин, Крис Летанг даже там подписался. Полный фарш. Они были королями, просто королями. Тусили каждый вечер, но всем было по барабану. Мы, кажется, в том году всего 12 матчей проиграли. Эти парни были королями. Ковальчук и сейчас крут», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.

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