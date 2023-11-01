Даллман: после СКА сказал в Казахстане, что нам нужен газ, все русские им дышат

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал о влиянии ксенонотерапии (терапевтической ингаляции смеси благородного газа ксенона с кислородом) на организм человека. Впервые с этой процедурой канадец познакомился в СКА, а затем стал инициатором её появления в «Барысе».

«Выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаёшь. Это было очень странно! Ребята дышали газом каждый матч, я – время от времени. Наверное, всё-таки хоть немного он вреден. Следующим летом я рано приехал на сборы, мы подписали одного парня, и ребята говорили, что он – проблема. Потому что он дышал закисью азота у себя в машине, а потом пропускал тренировки. Ребята выходили, видели, что он опять в машине сидит, открывали дверь, а оттуда вываливались эти баллоны. Это было не единожды, и в итоге его уволили.

А потом газ стали продавать в клубах – ксенон, настоящий русский газ. Ходил продавец с чёрными шариками, шарик стоил около 5000 тенге, то есть четыре бакса. Люди пили, курили кальян и дышали этим газом, а потом были как зомби на танцполе.

Когда я вернулся в Казахстан, то сказал, что нам нужен этот газ, все русские им дышат. Поговорил с доком, с людьми, отвечающими за финансы. Мне сказали, что недешёвая штука, но я был готов сам её оплатить, говорил — нам нужен этот газ, ребятам понравится. У нас сильные легионеры, все хотят попробовать газ. Через несколько недель док зовёт меня к себе, открывает дверь в кабинет, а там – баллон больше метра в высоту. Привезли газ!

Я такой – чудненько. Док набрал мне газа в специальный пакет, домой типа. Я ему – ты что, не будешь мониторить? Он – да не, всё нормально, это тебе домой.

Кэм Баркер сказал, что должен это попробовать. Мы были соседями, я довёз его до дома. Сидим в машине, он такой – я готов, что делать? Я решил первым подышать, хотя я тоже никогда сам этого не делал! Сделал пару вдохов и началось – вух-вух! Кэм тоже подышал, у него тоже этот вух-вух начался. Сразу видно, когда человек под газом, потому что тело застывает. Очнувшись, говорит – это 10 из 10! Потом в Казахстане он тоже в клубах появился. Это невероятно, и люди ведь от него травмировались, падали», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.