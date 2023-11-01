КХЛ определила лучших игроков октября в четырёх номинациях

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов октября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Филипп Долганов («Нефтехимик»), одержавший 7 побед в 13 матчах месяца. По воротам Долганова было нанесено максимальное число бросков 369 (28,4 в среднем за игру), из которых он отразил 93,50%. Коэффициент надежности составил 2,00, в трех матчах Долганов сыграл на ноль (лучший результат месяца).

Лучшим защитником в четвёртый раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 11 (3+8) очков в 12 матчах месяца. Среднее игровое время Никишина составило 23 минуты и 51 секунду, на его счету также 28 силовых приёмов, 15 блокированных бросков. Никишин трижды признавался лучшим защитником месяца в сезоне 2022/2023.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 22 (11+11) очка в 12 матчах месяца. На счету Голдобина одна победная шайба, два дубля, один хет-трик, три силовых приёма и три блокированных броска.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Тимур Муханов («Северсталь»), набравший 5 (3+2) очков в 12 матчах месяца. Среднее игровое время Муханова составило 12 минут и 37 секунд, на его счету также пять блокированных бросков и один отбор шайбы.