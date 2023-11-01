Даллман — про переход в СКА: блог жены задел кое-кого в Казахстане за живое

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал о причинах своего перехода из «Барыса» в СКА.

«Нам не то чтобы пришлось уехать, но моя жена за год до этого начала вести блог о своей жизни в Казахстане, который кое-кого задел за живое. Она писала о коррупции, например, о том, что полиция тебя остановит, если едешь на грязной машине, и будет вымогать деньги. Или о том, что из крана идёт коричневая вода, о том, как там мучают животных. То есть о вещах, с которыми сама там сталкивалась. И некоторым в правительстве это не нравилось, хотя другие люди, наоборот, хвалили её. В общем, это дошло до клуба, генменеджер думал, как лучше поступить. Жену мою, что ли, выгнать из страны? Ага, вперёд!

И тут появилось предложение СКА, мы посидели с агентом и генменеджером «Барыса» и решили, что я поеду в Петербург, а дальше посмотрим. Всё спокойно разрулили, без обид. Но пошли слухи, что нас просто выгнали из Казахстана, потому что моя жена грубо отзывалась о правительстве страны. На самом деле, ничего такого, просто кого-то это задело за живое. Ну и столько денег, как в СКА, больше нигде было не заработать», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.