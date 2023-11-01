«Для нашего хоккея и Магнитогорска это хорошо». Щитов о назначении Мозякина в «Металлург»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга». Ранее Мозякин работал директором клуба по развитию молодёжи.

«Я считаю, что это хорошее решение. Такие люди, как Мозякин, должны помогать хоккею — тем более «Металлургу». Человек с огромным опытом, столько лет отдал команде. Его знания не должны пропадать даром. Андрей Разин – хороший специалист. Он поможет Мозякину войти в тренерскую должность, познакомиться со всеми её нюансами и раскрыться в качестве начинающего тренера. Для нашего хоккея и Магнитогорска это хорошее назначение. Здорово, что Сергей согласился. До этого он работал в другой должности. Думаю, позиция тренера будет ему ближе. Здорово, что КХЛ радует нас такими событиями», — цитирует Щитова «РБ Спорт».