Даллман назвал российский клуб, куда мог перейти в начале карьеры в КХЛ, но выбрал «Барыс»

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, что первым его клубом в КХЛ мог стать ЦСКА. Канадец в 2008 году подписал контракт с «Барысом».

«Каково было быть одним из первопроходцев в КХЛ? Было тяжело. Я добивался успехов по молодёжке, прилично играл в АХЛ, потом был «Бостон». И я там много играл, по 20 с лишним минут, но сделал всего одну передачу. Майк Салливан тогда спросил: «Что думаешь, получится у тебя набирать очки в этой лиге?». Я ответил, что не знаю, но я стараюсь, всё довожу до ворот. Но дела у нас шли не очень, тогда ещё как раз Торнтона обменяли. В итоге меня отправили на драфт отказов, и меня забрал «Сент-Луис».

Так что да, у меня были какие-то успешные всплески, уверенность то была, то не было. И летом агент предложил мне КХЛ. Перед этим я ещё общался с Дином Ломбарди. Тогда нечасто можно было встретить небольших защитников, и Дин спросил, не думал ли я поехать в Европу, играть на больших площадках. Привёл в пример Рафальски, который так сделал, а потом вернулся в НХЛ. Я ответил, что подумаю над этим.

Ломбарди спросил, могу ли я набирать по 30-40 очков в НХЛ. Я ответил, что да, мог бы. Он сказал, что они меня подписывать не будут, и пожелал удачи. У меня была парочка других предложений, но только двусторонних, а агент сказал, что у него есть два предложения, от ЦСКА и «Барыса».

Я такой – что, «Барыс», Казахстан? Тем летом как раз вышел «Борат», и я его смотрел. Думал – это Казахстан, там правда всё так? Но мне позвонил Штумпел, это уже в августе было, когда начались сборы. Рассказал, что там нормально, много посольств, люди на английском говорят, перспективный развивающийся город. Мне предложили хорошие деньги, жена сказала – почему нет? И я решил – ладно, поеду, покажу, что могу набирать много очков, и вернусь», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.