Плющев: в «Металлурге» истерики Разина не срабатывают, это клуб другого уровня

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что кризис в игре «Металлурга» не стал для него сюрпризом, и отметил роль главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

«Кризис «Металлурга» стал неожиданным? Думаю, мало кто сомневался, что он наступит. Все знают о том, какое «эго» у главного тренера Андрея Разина. Это в Череповце, где он был ещё и генеральным менеджером, «психические атаки» проходили. А «Металлург» — клуб другого уровня, с разделением, скажем так, хоккейных властей. Это клуб больших и изысканных традиций, истерики там не срабатывают.

В «Металлурге» собран качественный состав, много опытных хоккеистов. Те методы, которые работают с молодёжью или середняками, в «Магнитке» вряд ли работают. И это уже видно — по настроению лидеров «Металлурга», по их новым ролям в команде, по игре.

Разин сократил роли не только российских лидеров команды, но и легионеров — например, форварда Ди? Начнём с того, что селекция «Магнитки» изначально вызывала вопросы. Михайлис вместо Голдобина — первый вопрос. Легионеры Ди и Джонсон — второй. И так далее по списку. Причём все эти сделки проводились, если судить по прессе, на суммы с большим количеством нулей. Трудно найти логику там, где есть гибкая психика. Поэтому прогноза по «Магнитке» быть не может», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Вчера, 31 октября, «Металлург» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Барыс» на своей площадке со счётом 3:2. Магнитогорский клуб располагается на втором месте Восточной конференции КХЛ.