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Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал решение Бекстрёма

Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал решение Бекстрёма
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Мы поддерживаем Никласа и будем поддерживать его на протяжении всего этого процесса. Мы не понаслышке знаем, как усердно он работал и насколько он полон решимости вновь вернуться в полном здравии», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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