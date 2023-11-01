Генеральный менеджер «Вашингтона» прокомментировал решение Бекстрёма

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Мы поддерживаем Никласа и будем поддерживать его на протяжении всего этого процесса. Мы не понаслышке знаем, как усердно он работал и насколько он полон решимости вновь вернуться в полном здравии», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.