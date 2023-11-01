Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский голкипер попал в команду недооценённых игроков НХЛ по версии Daily Faceoff

Российский голкипер попал в команду недооценённых игроков НХЛ по версии Daily Faceoff
Комментарии

Журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff представил команду недооценённых игроков НХЛ текущего сезона.

В список попал российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев.

«Можно ли назвать парня недооценённым, если он финиширует седьмым в голосовании за «Везина Трофи»? Мы можем, потому что он был намного лучше, чем седьмое место в прошлом сезоне. Георгиев стал лидером лиги по количеству побед (40) с пятью «сухими» матчами», — сказано в статье.

Кроме Георгиева, в список попали нападающие Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Ноа Кейтс («Филадельфия Флайерз»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»); защитники: Джейк Уолман («Детройт Ред Уингз»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»).

Ранее Георгиев одержал шесть побед подряд на старте сезона и повторил достижение двух голкиперов Национальной хоккейной лиги, которые побеждали шесть и более раз на старте сезона в XXI веке.

Материалы по теме
Георгиев стал третьим вратарём в НХЛ в XXI веке с шестью победами подряд на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android