Российский голкипер попал в команду недооценённых игроков НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Мэтт Ларкин в статье на портале Daily Faceoff представил команду недооценённых игроков НХЛ текущего сезона.

В список попал российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев.

«Можно ли назвать парня недооценённым, если он финиширует седьмым в голосовании за «Везина Трофи»? Мы можем, потому что он был намного лучше, чем седьмое место в прошлом сезоне. Георгиев стал лидером лиги по количеству побед (40) с пятью «сухими» матчами», — сказано в статье.

Кроме Георгиева, в список попали нападающие Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Ноа Кейтс («Филадельфия Флайерз»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»); защитники: Джейк Уолман («Детройт Ред Уингз»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»).

Ранее Георгиев одержал шесть побед подряд на старте сезона и повторил достижение двух голкиперов Национальной хоккейной лиги, которые побеждали шесть и более раз на старте сезона в XXI веке.