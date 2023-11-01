Стало известно наказание «Оттавы» за срыв обмена Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

НХЛ объявила, что «Оттава Сенаторз» лишается выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 года. Решение о том, какой выбор будет аннулирован, будет принято «Оттавой» в течение 24 часов после завершения лотереи драфта в этом сезоне. Это наказание канадского клуба за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» в марте 2022 года.

Напомним, в 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в трёхлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключённый в октябре 2020 года. Канадский клуб не уведомил «Вегас» о стоп-листе команд.

В текущем сезоне на счету Дадонова за «Даллас Старз» семь матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.