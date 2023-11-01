Варламов вошёл в топ-3 лучших бэкапов текущего сезона НХЛ по версии The Hockey Writers

Журналист Стивен Граунд в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 лучших запасных голкиперов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Третье место в списке занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.

«Хотя генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прославился тем, что давал неоправданно длинные контракты игрокам-ветеранам, это по-прежнему является признаком веры «Айлендерс» в уроженца Самары и тёплых отношений, которые он поддерживает с Ильёй Сорокиным, одним из лучшим голкиперов НХЛ, получившим этим летом выгодное продление», — сказано в статье.

Топ-10 лучших бэкапов по версии The Hockey Writers:

1. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»;

2. Логан Томпсон, «Вегас Голден Найтс»;

3. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс»;

4. Павел Францоуз, «Колорадо Эвеланш»;

5. Антти Раанта, «Каролина Харрикейнз»;

6. Марк-Андре Флёри, «Миннесота Уайлд»;

7. Лоран Броссуа, «Виннипег Джетс»;

8. Акира Шмид, «Нью-Джерси Дэвилз»;

9. Джозеф Уолл, «Торонто Мэйпл Лифс»;

10. Эрик Комри, «Баффало Сэйбрз».