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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о решении Бекстрёма приостановить карьеру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о решении Бекстрёма приостановить карьеру
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Это было довольно эмоционально, на это было трудно смотреть. Мы прочувствовали все эти эмоции… Никлас искренне сказал команде, что он хочет продолжать играть, хочет быть рядом с ними, бороться до конца, но физически не может. Когда вы видите, как кто-то рассказывает такое своим братьям, это трогает ваше сердце», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, сегодня Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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