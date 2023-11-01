Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» высказался о решении Бекстрёма приостановить карьеру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Это было довольно эмоционально, на это было трудно смотреть. Мы прочувствовали все эти эмоции… Никлас искренне сказал команде, что он хочет продолжать играть, хочет быть рядом с ними, бороться до конца, но физически не может. Когда вы видите, как кто-то рассказывает такое своим братьям, это трогает ваше сердце», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, сегодня Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.