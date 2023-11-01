«Это трагедия». Заслуженный тренер России — о решении Никласа Бекстрёма

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Это трагедия. У Бекстрёма сложная спортивная судьба, потому что травмы его замучили. Это будет большая потеря. Никлас – друг Овечкина, у них абсолютно искренние отношения. Никлас пропустил большую часть прошлого сезона. Мне по-человечески жаль его. Это может потеря для хоккея и самого Бекстрёма. Он – командный игрок, который любит хоккей, любит «Вашингтон». Мы не знаем, можно ли исправить ситуацию, но сожалеем об этом. Это техничный и красивый игрок, мастер. Если он уйдёт, это будет потерей для всего хоккея», – сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.