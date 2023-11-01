В «Оттаве» назвали имя временного генерального менеджера

Владелец «Оттавы Сенаторз» Майкл Эндлауэр на пресс-конференции объявил, что двукратный чемпион мира в составе сборной Канады Стив Стейос назначен временным генеральным менеджером клуба.

Напомним, ранее бывший генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион покинул свой пост на фоне решения Национальной хоккейной лиги лишить клуб выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 года. Это наказание канадской команды за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» в марте 2022 года.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» сыграла восемь матчей, в которых одержала четыре победы при четырёх поражениях. С восемью результативными баллами канадский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.