Голкипер «Нефтехимика» Долганов: культ больших вратарей постепенно уходит

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов оценил свою игру в КХЛ и рассказал о влиянии габаритов на игру голкиперов.

«Когда понял, что готов играть на уровне КХЛ? Сыграл первый матч, понял, что всё по силам. Здесь каждый матч нужно выходить и доказывать, что ты достоин места в воротах. Мне очень помогли освоиться партнёры по «Нефтехимику» — и доверие тренеров.

Я всегда работал и верил, что могу играть на высоком уровне. Плюс в Ижевске у вратаря всегда много работы. В «Нефтехимике» тоже примерно такой же ритм, команда нацелена на атаку. Мне комфортен режим, когда ты постоянно в тонусе, в игре.

Мне кажется, культ вратарских габаритов как раз немного уходит. В КХЛ в этом сезоне на первых ролях по статистике Александр Самонов, Илья Коновалов, из молодёжи — Владимир Галкин, Артемий Плешков, все они примерно моих габаритов.

Мне кажется, хоккей в КХЛ становится всё быстрее. Наверное, вратари небольшого роста компенсируют свои габариты скоростью и гибкостью. Хотя в лиге есть и быстрые вратари-гренадёры. У всех свои преимущества, каждый пользуется ими по-своему», — сказал Долганов в интервью Russia-Hockey.ru.