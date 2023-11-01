Бучельников — об аренде из СКА в «Адмирал»: был немного в смятении, но обрадовался

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников оценил поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) и рассказал про свою аренду из СКА в дальневосточный клуб.

«Тяжёлая игра, от ножа. Мы старались превосходить соперника, но нас подводили удаления, где-то не получалось забить. Все ребята – молодцы, и, несмотря на результат, наша игра с каждым матчем становится намного лучше. Мой гол? Взял шайбу на синей линии, сделал «улитку», отдал, открылся и бросил.

Почти месяц назад отдали в аренду в «Адмирал», какие впечатления от команды? Конечно, только положительные. Играть в КХЛ – большой шанс, большая возможность. Стараюсь от матча к матчу показывать более мастеровитый, взрослый и правильный хоккей.

Как отнёсся к решению СКА? Тогда я гулял с собакой в лесу, мне позвонил агент и сказал, что я еду в «Адмирал». Был немного в смятении, но, конечно, обрадовался. Ждал полтора месяца и не знал, куда меня отдадут. Обрадовался, потому что такой шанс бывает не у всех и им надо пользоваться. Не было возможности попадать в состав СКА, и здесь стараюсь цепляться за каждый момент.

Здесь чувствую тренерское доверие? Меня выпускали в конце игры, и я смог забить. Чувствуется, что мне дают играть и импровизировать. Для меня это очень важно, от тренерского доверия складывается твоё игровое время.

Как «Адмирал» будет переламывать тяжёлую ситуацию, в которую попала команда? Своими силами и характером. Надеюсь, в следующем матче возьмём у «Трактора» реванш и с хорошим настроением поедем домой», — сказал Бучельников в интервью «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора».