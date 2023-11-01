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The Fourth Period: учитывая решение Бекстрёма, «Вашингтон» может оказаться на пороге краха

The Fourth Period: учитывая решение Бекстрёма, «Вашингтон» может оказаться на пороге краха
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Журналист Таб Бэмфорд в статье на портале The Fourth Period рассказал, как решение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма прекратить выступления за клуб может повлиять на игру «столичных».

«Учитывая решение Никласа Бекстрёма заняться своим здоровьем, «Вашингтон Кэпиталз» может оказаться на пороге краха. Они забили 19 голов в восьми матчах и имеют разницу шайб «-7», — написал Бэмфорд.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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