«Филадельфия» с Замулой проиграла «Баффало» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Биро и ещё по разу отличились Кейси Миттельштадт, Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон.

За «Филадельфию» забивали Джоэль Фараби и Кэм Аткинсон. Российский защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду. «Баффало», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче «Филадельфия» вновь встретится с «Баффало». Матч состоится 4 ноября.