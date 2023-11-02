«Это будет хорошим испытанием». Мэттьюс поделился ожиданиями от матча с «Бостоном»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от матча с «Бостоном». Первое дерби из четырёх запланированных в этом сезоне пройдёт в ночь на 3 ноября в Бостоне.

«Это очень важный матч. Эти дивизионные игры всегда важны, особенно учитывая, насколько силён наш дивизион. «Бостон» стартовал так же хорошо, как и в прошлом году. Для нас это будет отличным испытанием. Завтра нам предстоит серьёзный вызов в Бостоне, против нас будет команда, которая играет очень хорошо, поэтому нам определённо нужна предельная самоотдача от всех ребят в нашей команде», — цитирует Мэттьюса пресс-служба лиги.

После девяти матчей текущего сезона «Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции, «Торонто» в этой конференции замыкает восьмёрку.