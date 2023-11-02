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Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ХК «Спартак» — ХК ЦСКА: кто победит в московском дерби?

ХК «Спартак» — ХК ЦСКА: кто победит в московском дерби?
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Сегодня, 2 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет уже третий матч между этими командами в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. В первом матче сильнее оказались хоккеисты ЦСКА (3:2 ОТ), затем «Спартак» взял реванш на своей площадке со счётом 5:3.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Спартак» — ЦСКА: кто победит в московском дерби?»

В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами три победы одержали хоккеисты ЦСКА. В текущем сезоне-2023/2024 «Спартак» одержал 17 побед в 25 матчах и расположился на втором месте в общей таблице КХЛ. ЦСКА одержал 13 побед в 24 матчах и расположился на пятом месте в таблице Западной конференции.

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