«Думал, что это произойдёт раньше». Просветов оценил свой дебют за «Колорадо»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов оценил свой дебютный матч за клуб. В игре с «Сент-Луис Блюз» 24-летний вратарь сделал 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков.

«Я был готов к игре. Я думал, что мой дебют произойдёт раньше, но что есть, то есть. Когда я буду нужен команде, я вновь буду готов играть.

Это определённо поднимает настроение, когда ты делаешь большой сейв в начале игры, особенно учитывая, что здесь очень шумные фанаты. Я привык играть в небольших дворцах, так что это определённо придало мне энергии и уверенности», — цитирует Просветова пресс-служба клуба.

В начале октября «Колорадо Эвеланш» забрал российского голкипера Ивана Просветова с драфта отказов, на который его выставила «Аризона».