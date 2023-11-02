«Он был великолепен». Главный тренер «Колорадо» оценил дебют Просветова за «Эвеланш»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил выступление голкипера Ивана Просветова в матче с «Сент-Луисом». 24-летний вратарь сделал 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков. Россиянин впервые сыграл за клуб с первых минут матча.

«Я думаю, что он сыграл великолепно. Он был надёжен. Он совершил все сейвы, которые должен был сделать, и спас ещё несколько раз», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Голкипер был признан третьей звездой матча. В начале октября «Колорадо Эвеланш» забрал российского голкипера Ивана Просветова с драфта отказов, на который его выставила «Аризона».

Сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).